Inter 11a in Europa per ricavi boom nell’ultimo anno | l’analisi Deloitte

Il calcio europeo registra ricavi record, con l’Inter che nel corso dell’ultimo anno ha mostrato una crescita significativa. Secondo il recente rapporto Deloitte, le gerarchie dei club sono confermate in vetta, mentre l’Inter si avvicina alle posizioni di vertice in Europa. Questa analisi evidenzia le tendenze economiche del settore e il consolidamento della posizione dei club italiani nel panorama continentale.

Il calcio europeo continua a macinare numeri impressionanti e il nuovo report Deloitte sui ricavi dei club certifica gerarchie consolidate in vetta, ma anche una crescita significativa dell'Inter, sempre più vicina all'élite continentale. In cima alla classifica resta saldamente il Real Madrid, che supera per la prima volta la soglia del miliardo di euro di fatturato, davanti a Barcellona e Bayern Monaco. Subito dietro si confermano i grandi colossi della Premier League e il Paris Saint-Germain, in un panorama sempre più polarizzato verso i top club. Inter in forte ascesa. La notizia più rilevante per il calcio italiano riguarda però l' Inter.

