Juventus Museum i numeri del 2025 | record su record anche nell’anno appena concluso! E per questo inizio di 2026…La nota ufficiale

Il Juventus Museum si conferma anche nel 2025 come punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati, registrando nuovi record di visitatori e partecipazione. In un contesto di continua crescita, il club bianconero evidenzia l’importanza di preservare e condividere la propria storia. Con l’inizio del 2026, si apre un nuovo capitolo di successi e iniziative, confermando l’impegno della Juventus nel mantenere elevati standard di attenzione verso la propria identità.

Juventus Museum, i numeri del 2025: segnati altri record nell’anno appena concluso da parte del club bianconero. Svelati tutti i dettagli. Il 2025 va in archivio con il segno più per il Juventus Museum, che chiude l’anno solare con numeri che certificano, ancora una volta, il legame indissolubile tra il popolo bianconero e la propria storia. Il tempio della memoria juventina si proietta nel 2026 con rinnovato entusiasmo, forte di un bilancio che parla chiaro: sono stati 140.712 i visitatori negli ultimi dodici mesi. Un dato impressionante, arricchito da un dettaglio che sottolinea la voglia di “vivere” lo stadio a 360 gradi: ben 101. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Museum, i numeri del 2025: record su record anche nell’anno appena concluso! E per questo inizio di 2026…La nota ufficiale Leggi anche: 2025, anno record per segnalazione di "alieni": ecco la top 3 degli "avvistamenti Ufo" più degni di nota negli ultimi 12 mesi Leggi anche: Ausl Romagna, nei primi sei mesi del 2025 donazioni per oltre 2,4 milioni di euro. Record nell'anno del covid Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero”: dal 1° gennaio la mostra allo Juventus Museum; I numeri del 2025; Spalletti simbolo della svolta Juve: così ha ricostruito i bianconeri, parlano i numeri e non solo...; In ricordo di Maria Sole Agnelli. Juventus Museum, grandi numeri nel 2025: da oggi la mostra dedicata a Del Piero - Il museo della Juventus chiude un altro anno con grandi numeri e si proietta verso un 2026 da vivere con rinnovato entusiasmo, sempre nel segno della. tuttomercatoweb.com

Juventus Museum, numeri pazzeschi: "Realtà di Torino anche oltre la partita" - Il 2025 si chiude con risultati decisamente positivi per lo Juventus Museum, che continua a confermarsi come uno dei poli sportivi e culturali più visitati in Italia. msn.com

