Formazione Campania Odierna ecr | Dalla Regione un silenzio cross-legislature

La formazione Campania ha evidenziato come, nonostante il cambio di Governi regionali, non ci siano state risposte concrete da parte della Regione. In particolare, si segnala il primo caso di silenzio cross-legislature, una situazione in cui le istituzioni non forniscono risposte durante tutto il ciclo legislativo. La questione riguarda l'assenza di interventi e comunicazioni ufficiali su temi rilevanti per la regione.

"Cambiano i Governi regionali, ma si continua a non rispondere. In Campania siamo al primo caso di silenzio cross-legislature". Lo afferma Sebastiano Odierna, capogruppo di ECR (Conservatori e Riformisti Europei) al Consiglio Regionale della Campania. Il riferimento è alla situazione della. Oltre 400 imprese attendono risposte dalla Regione: la formazione Campania diventa terreno di confronto politico tra passato e presente.