Il Papa ha sottolineato come gli abusi all’interno della Chiesa abbiano causato una perdita di fiducia e un senso di vergogna. Per affrontare questa crisi, è fondamentale rafforzare la formazione dei futuri sacerdoti, garantendo un percorso che sviluppi sia la maturità umana sia una vita spirituale intensa. Solo attraverso un processo formativo completo si potrà ricostruire la credibilità e il ruolo della Chiesa nella società.

“In questi ultimi decenni, la crisi della fiducia nella Chiesa suscitata dagli abusi commessi da membri del clero, che ci riempiono di vergogna e ci richiamano all’umilt à, ci ha reso ancora più consapevoli dell’urgenza di una formazione integrale che assicuri la crescita e la maturità umana dei candidati al presbiterato, insieme con una ricca e solida vita spirituale”. Lo si legge in ‘Una fedeltà che genera futuro’, lettera apostolica di Papa Leone XIV diffusa in occasione del 60esimo anniversario Decreti Conciliari ‘Optatam Totius’ e ‘Presbyterorum Ordinis’ promulgati rispettivamente il 28 ottobre e il 7 dicembre del 1965. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Abusi Chiesa, Papa: “Ci riempiono di vergogna, urgente rafforzare la formazione”

Leggi anche: Papa Leone ha incontrato le vittime di abusi del clero. E la prima volta: "Ci siamo sentiti ascoltati". La commissione denuncia ritardi

Leggi anche: Papa Leone riceve alcune vittime di abusi sessuali del clero: “Ci siamo sentiti ascoltati”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Papa 'gli abusi ci riempiono di vergogna, urgente rafforzare la formazione' - "In questi ultimi decenni, la crisi della fiducia nella Chiesa suscitata dagli abusi commessi da membri del clero, che ci riempiono di vergogna e ci richiamano all'umiltà, ci ha reso ancora più ... ansa.it

Papa Leone incontra in Vaticano le vittime di abusi del clero in Belgio - Il Pontefice ha incontrato sabato alcune delle vittime degli abusi su minori perpetrati dai membri del clero durante gli anni 2000. it.euronews.com

Leone XIV "dimissiona" il vescovo di Cadice per abusi, grazie a El Pais continua in Spagna la campagna trasparenza richiesta alla Chiesa - La pressione fortissima dell'opinione pubblica (non solo in Spagna ma in tutto il mondo ispanofono), le evidenze affiorate nei confronti del vescovo di Cadice nonchè le indagini avviate dal quotidiano ... ilmessaggero.it

Peter Beer alla guida del progetto diocesano contro gli abusi nella chiesa Per 10 anni vicario generale dell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, Peter Beer, professore alla Pontificia Università Gregoriana a Roma e responsabile della ricerca e dello sviluppo all'Is - facebook.com facebook

Anche il nuovo #arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally, prima donna alla guida della Chiesa #anglicana, è oggetto di contestazioni per aver gestito in maniera impropria un caso di abusi da parte di un sacerdote. x.com