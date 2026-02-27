Forbidden fruit 3 replica puntata del 27 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 27 febbraio, viene trasmessa in streaming una nuova replica di Forbidden Fruit 3, la soap turca. Nella puntata, Halit si confronta con Metin per conoscere gli sviluppi sulla gara d’appalto. Dalle parole dell’avvocato emergono sospetti riguardo Kaya, generando tensioni tra i personaggi coinvolti. La puntata è disponibile su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – vemerdì 27 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit parla con Metin per sapere se ci siano novità sulla gara d'appalto e, dalle parole dell'avvocato, iniziano a nascere dei sospetti su Kaya. Nel frattempo, Yildiz informa Halit che dovrà sottoporsi a un parto cesareo. Kaya porta Leyla a una festa, ma la ragazza fa un incontro inaspettato e fugge via senza farsi notare. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 21 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

