Forbidden fruit 2 replica puntata del 27 dicembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – sabato 27 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz e Zeynep si preparano entrambe a due eventi importanti: la prima dovrà ricevere diversi ospiti con suo marito Halit, mentre Zeynep, con la madre Asuman, andranno a cena con Alihan e la sorella Zerrin. Alla festa tutto sembra procedere bene, anche il piano di Yildiz per far avvicinare Kaya a Zehra. La cena, al contrario, farà emergere delle tensioni tra Zerrin e Asuman. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 117 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
