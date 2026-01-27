Forbidden fruit 2 replica puntata del 27 gennaio in streaming | Video Mediaset

La puntata di Forbidden Fruit 2 del 27 gennaio è disponibile in streaming. In questa replica, Yildiz si trova in difficoltà quando scopre che le sue carte di credito sono state bloccate e il conto svuotato. La vicenda si concentra sulle sfide e le tensioni che la protagonista affronta, offrendo un approfondimento sulla trama della soap turca.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 27 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz cerca di pagare una camera in hotel e si rende conto che le sue carte di credito sono state bloccate e il conto corrente svuotato. Non sapendo dove andare, si rifugia a casa di Emir. Alihan e Zeynep, dopo aver salutato i loro familiari e i loro amici, partono per gli Stati Uniti. Sahika incontra Yigit e gli consegna i risultati del test del DNA che confermano che è il figlio di Ender. Decide poi di far confrontare il campione di capelli di Yigit con un campione appartenente a suo fratello per scoprire se il vero padre di Yigit è proprio Kaya.

