Al confine della Terra dei Fuochi la storia si ribalta | Amico Bio racconta un’altra Campania possibile

Al confine della Terra dei Fuochi, si apre una prospettiva diversa sulla Campania. Amico Bio propone una narrazione che va oltre le emergenze, evidenziando storie di rinascita e iniziative sostenibili. In questa regione, spesso definita solo dai problemi ambientali, si sta creando una nuova realtà fatta di speranza, impegno e possibilità di un futuro migliore. Un’interpretazione che invita a scoprire una Campania diversa, più consapevole e resilient?.

Ci sono luoghi che finiscono intrappolati in un’etichetta. La zona a ridosso della cosiddetta Terra dei Fuochi è una di queste: per anni raccontata quasi solo attraverso emergenze, ferite ambientali e sfiducia. Eppure, proprio qui, da oltre trent’anni, cresce un esempio concreto di come una narrazione diversa non solo sia possibile, ma sia già realtà. È la storia di Amico Bio, cooperativa agricola che ha scelto la strada del biologico e della biodinamica e che oggi rappresenta un modello di agricoltura, comunità e cultura del territorio. Amico Bio nasce all’inizio degli anni Novanta dall’intuizione di un gruppo di agricoltori: mettere insieme competenze e forze per valorizzare la produzione locale con metodi rispettosi della terra e delle stagioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ai confini della Terra dei Fuochi, la Campania che non ti aspetti: il modello Amico Bio ribalta la narrazioneNel cuore della Campania, lungo il confine settentrionale di Caserta, si trova Capua, una città spesso collegata alla cosiddetta Terra dei Fuochi.

