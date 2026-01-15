Moria del kiwi | oltre 6 milioni di euro di indennizzi per più di 170 aziende agricole

La moria del kiwi ha causato ingenti danni alle aziende agricole, con oltre 170 aziende coinvolte nella provincia di Latina. La recente conclusione della procedura di indennizzo ha portato a più di 6 milioni di euro di risarcimenti, offrendo un aiuto concreto alle imprese colpite da questa grave problematica. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il settore agricolo locale, impegnato nella ripresa e nella tutela delle proprie attività.

Oltre 6 milioni di euro per centinaia di aziende: si conclude una delle battaglie più complesse, quella per la moria del kiwi, anche per le attività della provincia di Latina particolarmente colpite dal fenomeno. A dare notizia del quasi completamento degli indennizzi è stato il consigliere.

Moria del kiwi nel Lazio, quasi completamente liquidati gli indennizzi alle aziende agricole colpite - Si chiude l’iter amministrativo per gli indennizzi alle aziende agricole colpite dalla moria del kiwi nel Lazio. radioluna.it

Oltre 8.000 ettari perduti, il Lazio perde il 5% della produzione: la sindrome Kvds ridisegna il paesaggio del kiwi italiano - «Il Lazio è tra le principali aree produttive di kiwi in Italia e uno dei territori più colpiti dalla Kiwifruit Vine Decline Syndrome (Kvds), meglio nota come la morìa del kiwi. corriere.it

NEWS - a cura di Michele Mariani e Alessandro Zago, tecnici della Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra Progetto Kiwi – Prime evidenze sull’impiego del portinnesto Bounty 71 in suoli pesanti Avviato nel 2022 presso la Fondazione Navarra e già più volte facebook

