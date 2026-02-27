Fonderie Pisano incontro con i rappresentanti sindacali nella sede Asi

Questa mattina si è svolto un incontro presso la sede Asi tra i rappresentanti sindacali delle Fonderie Pisano, il segretario regionale del Partito Democratico e il Presidente del Consorzio Asi. I protagonisti sono stati chiamati a rispondere alla richiesta di dialogo avanzata dai lavoratori e dai loro rappresentanti. La riunione ha coinvolto quindi figure politiche e imprenditoriali direttamente coinvolte nella questione.

Il segretario regionale del Pd, Piero De Luca, e il Presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti, hanno risposto alla richiesta di incontro delle Rsu delle Fonderie Pisano questa mattina. Al centro del confronto, la necessità di garantire pienamente il diritto alla salute e alla sicurezza dei.