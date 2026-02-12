Fonderie Pisano pressing su Palazzo di Città | Incontro urgente prima della Conferenza dei Servizi

Questa mattina i rappresentanti delle Fonderie Pisano hanno chiesto un incontro urgente con il Comune di Pisa. Vogliono confrontarsi prima della Conferenza dei Servizi prevista per il 18 febbraio. La richiesta è arrivata con poco preavviso, e i lavoratori sono in attesa di chiarimenti sulla situazione e sui prossimi passi. La questione tiene banco da settimane, e ora il pressing si fa più forte per ottenere risposte in tempi rapidi.

Tempo di lettura: 2 minuti Un incontro “ad horas” prima della Conferenza dei Servizi del 18 febbraio 2026. È la richiesta formale avanzata dall’Associazione Salute e Vita e da Medicina Democratica in merito alla vicenda delle Fonderie Pisano, al centro del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Le due associazioni, da anni impegnate nella tutela del diritto alla salute nella Valle dell’Irno, sollecitano un confronto urgente con il Comune di Salerno affinché l’ente possa partecipare in maniera compiuta al tavolo istituzionale convocato per il riesame dell’A.I.A. e, in quella sede, esprimere un parere contrario al rilascio dell’autorizzazione, sia per motivi urbanistici sia per ragioni ambientali e sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il 18 febbraio si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano.

Il 14 gennaio si terrà la conferenza dei servizi riguardante le Fonderie Pisano, come annunciato da Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno.

