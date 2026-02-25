?Riabitare il Sud? | Cilento e Sannio varano i progetti anti spopolamento

Il fenomeno di spopolamento colpisce i piccoli Comuni del Cilento e del Sannio, causato dalla migrazione verso le città più grandi e dalla mancanza di opportunità. Questi paesi cercano di contrastare il problema con nuovi progetti di riqualificazione e iniziative di sviluppo locale. Le amministrazioni locali investono risorse per attrarre residenti e rilanciare le attività economiche. La sfida ora è convincere più persone a restare o tornare in queste zone.

Sono proprio loro, i piccoli Comuni del Mezzogiorno a più alto rischio di spopolamento, i primi a non rassegnarsi. A dimostrare, cioè, che è possibile «Riabitare il Sud», il titolo a dir poco eloquente dell'iniziativa promossa dalla Fondazione con il Sud per interventi di sviluppo locale finalizzati alla rigenerazione demografica e alla rivitalizzazione delle comunità locali, con un plafond di 8 milioni di euro. Sono stati infatti oltre 260 piccoli Comuni e più di 200 enti di terzo settore a rispondere al bando: tra le 57 proposte ricevute, 4 ora accedono alla fase di co-progettazione per la definizione delle proposte esecutive.