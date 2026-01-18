Domani alla Scala, Riccardo Chailly dirige il primo concerto della stagione della Filarmonica, con la partecipazione di Alexandre Kantorow. La serata, dedicata anche a Giulia, include brani dei compositori russi e un’anteprima della prova aperta organizzata dalla Fondazione Cecchettin. Un appuntamento che segna l’avvio di un nuovo ciclo musicale, caratterizzato da interpretazioni di alto livello e dall’intento di coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale di qualità.

Domani alla Scala Riccardo Chailly con Alexandre Kantorow inaugura la nuova stagione della Filarmonica. In programma (alle 20) il Terzo concerto per pianoforte di Sergej Prokof’ev e la Quarta Sinfonia di Pëtr Il’ic Cajkovskij. Ventott’anni, primo pianista francese a vincere il concorso Cajkovskij nel 2019, Alexandre Kantorow (figlio del direttore d’orchestra Jean-Jacques), tra gli interpreti più apprezzati del momento, è noto al grande pubblico per l’esibizione sotto la pioggia alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 a Parigi. Intanto questa sera (ore 19.30) alla Scala si apre anche la stagione delle Prove aperte, e il primo concerto è dedicato alla Fondazione Giulia Cecchettin: il ricavato sarà destinato al progetto “A scuola di relazioni“, per promuovere l’educazione al rispetto nelle secondarie di II grado dei territori più fragili del Paese con l’intervento di formatori esperti sui temi della parità e della prevenzione della violenza di genere, attraverso percorsi flessibili che stimolano il pensiero critico e la responsabilità individuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Filarmonica suona (pure) per Giulia. Chailly, i russi e il giovane Kantorow. Prova aperta per Fondazione Cecchettin

