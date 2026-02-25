Curare la cultura del rispetto | Gino Cecchettin in Brembo

L’EVENTO. Il titolo dell’incontro è «Quello che ho imparato da mia figlia», ma - per estensione - potrebbe anche diventare «quello che abbiamo imparato». Perché il dramma del padre Gino Cecchettin si è trasformato in un dramma corale. Quantomeno in Italia. Nella giornata di martedì 24 febbraio Cecchettin era al Kilometro Rosso, ospite di una realtà - la Brembo - per «promuovere percorsi educativi e momenti di confronto anche nelle aziende, perché il cambiamento passa da ambienti di lavoro più consapevoli, inclusivi e capaci di prevenire ogni forma di violenza», ha detto rivolgendosi a una platea di circa 250 lavoratori della multinazionale dei sistemi frenanti. Del resto, «ognuno di noi, come genitore, educatore, collega e cittadino, può fare la propria parte per costruire una cultura del rispetto, dell’ascolto e della parità». Del resto, «ognuno di noi, come genitore, educatore, collega e cittadino, può fare la propria parte per costruire una cultura del rispetto, dell’ascolto e della parità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

