Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi si è riunito lunedì e ha deciso di confermare presidenti e membri del Cdi per altri sei anni. Durante la seduta, hanno approvato le nuove indicazioni sul patrimonio e sulla governance, in linea con le novità del protocollo tra Acri e il ministero dell’Economia. La scelta mira a garantire stabilità e continuità nel modo in cui la fondazione gestisce le risorse e organizza il proprio funzionamento.

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, nella seduta di lunedì, ha recepito le disposizioni contenute nell’ Addendum al Protocollo d’intesa Acri Mef concordato tra Acri e il ministero dell’Economia e delle Finanze, introducendo le indicazioni in materia di gestione del patrimonio e di assetto della governance, in coerenza con l’evoluzione del contesto di riferimento del sistema delle fondazioni di origine bancaria. Gli interventi riguardano la disciplina della gestione del patrimonio, con particolare riferimento ai limiti di esposizione verso singoli emittenti, nonché il rinforzo dei principi di discontinuità dei mandati, con l’estensione del periodo di interruzione tra incarichi successivi - sia all’interno della stessa Fondazione che verso gli altri Enti e le partecipate, provvedendo inoltre ad adeguare l’assetto di governance, fissando una durata di sei anni per i mandati dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del presidente, e confermando la durata di quattro anni per il Consiglio di Amministrazione e di tre anni per il Collegio dei Revisori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Cassa Risparmio Carpi. Presidente e Cdi in carica sei anni

Approfondimenti su CassaRisparmio Carpi

Venerdì pomeriggio, alla UniAstiss di Piazzale De Andrè, si tiene un incontro sulla strada da seguire per rendere sostenibili le attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena presenta il suo nuovo libro strenna per il Natale 2025, dedicato all’evoluzione del centro storico della città.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su CassaRisparmio Carpi

Argomenti discussi: Fondazione Cassa Risparmio Carpi. Presidente e Cdi in carica sei anni; Banco BPM, è rebus sui posti da assegnare nel cda; Quale futuro per la Radioterapia di Carpi? A chiederlo sono i consiglieri di PD, AVS e Carpi a Colori; Mille euro del Lions Club per Dedalo, associazione contro l'indebitamento e il gioco d'azzardo patologico.

Fondazione Cassa Risparmio Carpi. Presidente e Cdi in carica sei anniIl Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, nella seduta di lunedì, ha recepito le disposizioni contenute nell’ Addendum al Protocollo d’intesa Acri Mef concordato tra Acri ... ilrestodelcarlino.it

Fondazione di Carpi, è ufficiale: già da ora presidente e Cdi resteranno in carica sei anniLa Provincia: Oggi il Consiglio di indirizzi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha deciso di aderire alle indicazioni di Acri sul prolungamento dei mandati ... lapressa.it

Giovedì 29 gennaio si è svolta nella chiesa del Gonfalone a Fossano la cerimonia di consegna dei diplomi DELF agli studenti delle scuole medie e superiori fossanesi. Ha introdotto la cerimonia il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano - facebook.com facebook