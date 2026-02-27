Folla di fan in delirio per Fedez e Masini | l’esibizione affacciati dal un balcone sul corso di Sanremo – Video

Una grande folla di fan si è radunata lungo il corso di Sanremo per vedere dal vivo Fedez e Masini, che si sono esibiti affacciati da un balcone. L'evento ha attirato numerosi spettatori, che hanno registrato la scena con i loro dispositivi. L’esibizione si è svolta a pochi passi dall’Ariston, creando un momento di grande fermento tra i presenti.

Folla in delirio per il duo Fedez-Masini, affacciati da un balcone sul corso principale di Sanremo, a pochi passi dall'Ariston. I fan hanno salutato gli artisti e cantato con loro il brano 'Male necessario', in gara al Festival, per la prima volta eseguito live al di fuori dell'Ariston. Fedez e Masini hanno ringraziato tutti per il supporto: "Buon Sanremo a tutt", ha urlato Fedez prima di scattare alcune foto dall'alto con i presenti e poi rientrare. Nota di colore, tra le canzoni riprodotte prima che i due si affacciassero, anche il brano "Entriamo senza pagare", di Fedez con J-ax, altro big in gara.

