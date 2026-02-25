Sanremo 2026 Fedez torna sul palco dell’Ariston per la terza volta | l’esibizione di Male necessario con Masini – Il video

Fedez ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 dopo aver affrontato un problema di salute. La sua presenza è stata motivata dalla voglia di esibirsi con Marco Masini, interpretando il brano «Male necessario». L’artista ha dedicato l’evento a una causa personale, coinvolgendo il pubblico con un’interpretazione intensa. La performance ha attirato l’attenzione di molti, creando un momento di grande coinvolgimento. La serata prosegue con altre esibizioni.

Al Festival di Sanremo 2026 riflettori puntati su Fedez, che torna sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini con il brano Male necessario. Collaborazione che riporta in scena una coppia già rodata. Lo scorso anno, quando Fedez era in gara tra i Big, Masini lo aveva affiancato nella serata dei duetti. Per il rapper si tratta della terza partecipazione al Festival. Nel 2021 aveva conquistato il secondo posto in coppia con Francesca Michielin, mentre nel 2025 era tornato in gara con Battito, confermando il suo legame con la kermesse. Marco Masini, dal canto suo, è uno dei volti più solidi della storia recente di Sanremo perché conta ben otto partecipazioni in gara tra il 1990 e il 2020 e due vittorie che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini duettano con Male necessarioSul palco di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini si preparano a emozionare il pubblico con il loro nuovo duetto,

Fedez e Masini a Sanremo 2026 con Male Necessario: il feeling artistico nato con Bella StronzaFedez e Marco Masini portano sul palco di Sanremo 2026 il brano “Male Necessario” dopo aver condiviso un'esperienza musicale durante la serata cover dello scorso anno.

Festival Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: la spiegazione di Vacalebre

Temi più discussi: Fedez torna a Sanremo e riflette: Succederà quello che deve succedere; Sanremo 2026, tutto su Fedez e Marco Masini. Titolo e significato di 'Male necessario'; Fedez e Marco Masini, a Sanremo 2026 con la canzone Male necessario; Sanremo 2026, Fedez torna sul palco dell'Ariston per la terza volta: l'esibizione di Male necessario con Masini - Il video.

Sanremo 2026, Fedez torna sul palco dell’Ariston per la terza volta: l’esibizione di «Male necessario» con Masini – Il videoAl Festival di Sanremo 2026 riflettori puntati su Fedez, che torna sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini con il brano Male necessario. Collaborazione che riporta in scena una coppia già rodata ... open.online

Fedez prima di Sanremo 2026: gli scatti con Leone e Vittoria e lo sfogo social che emoziona i fanFedez torna a Sanremo e lo fa con un mix di adrenalina, consapevolezza e un pizzico di fatalismo. A pochi giorni dall’inizio del Festival, il rapper milanese, dato tra i favoriti in coppia con Marco M ... msn.com

Radio1 Rai. . #Sanremo2026 Marco #Masini e #Fedez, lo scorso anno insieme nella serata delle cover, quest'anno di nuovo all'Ariston ma in gara. Il loro “Male necessario” ha ricevuto un lungo applauso al termine dell'esibizione #Radio1@SanremoRai @ - facebook.com facebook

“Male necessario”, il testo e il significato della canzone di Fedez & Masini a Sanremo 2026 x.com