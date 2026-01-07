Concorso dei Presepi Ivan Pagano | cerimonia di premiazione
Domani, giovedì 8 gennaio alle ore 16, presso l'Istituto Comprensivo Paradiso di Ganzirri, si svolgerà la cerimonia di premiazione della XXI edizione del Concorso dei Presepi “Ivan Pagano”. Un momento dedicato alla valorizzazione delle creazioni artistiche realizzate dai partecipanti, che testimoniano l’impegno e la creatività della comunità locale in occasione delle festività natalizie.
Si terrà domani, giovedì 8 gennaio, alle ore 16 all'Istituto Comprensivo Paradiso, plesso Petrarca di Ganzirri, la cerimonia di premiazione del Concorso dei Presepi "Ivan Pagano", giunto alla XXI edizione.All'appuntamento parteciperanno il sindaco di Messina, Federico Basile, e gli assessori Enzo.
