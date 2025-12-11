Firenze premiazione del concorso ‘Un foulard per Spadolini’

Il 11 dicembre 2025 a Firenze si è svolta nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi la cerimonia di premiazione del concorso

Firenze, 11 dicembre 2025 – Si è tenuta nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi la cerimonia di premiazione del concorso "Un foulard per Spadolini ”, rivolto agli studenti di Accademie ed Istituti artistici, promosso e finanziato dall'Associazione Amici del Foulard di Firenze, in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in occasione dei 100 anni dalla nascita dello statista fiorentino. A portare i saluti istituzionali sono stati Massimo Fratini in rappresentanza della sindaca Sara Funaro e Alessia Bettini, responsabile segreteria della sindaca della Città Metropolitana di Firenze; Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione; Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia; Maria Paola Alberti, presidente dell’Associazione Amici del Foulard. 🔗 Leggi su Lanazione.it