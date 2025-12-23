Segni Truffe agli anziani Non fidarsi degli sconosciuti e riconoscere i segnali d’allarme I Carabinieri ne hanno parlato al Centro Sociale Anziani

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno approfondito il tema delle truffe agli anziani durante un incontro al Centro Sociale Anziani. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche per riconoscere i segnali d’allarme e prevenire situazioni di rischio, sottolineando l’importanza di diffidare degli sconosciuti. Un momento di confronto volto a sensibilizzare la comunità più vulnerabile e promuovere comportamenti sicuri e informati.

SEGNI – Dopo le parrocchie e gli uffici postali i Carabinieri della Compagnia di Colleferro entrano anche al centro anziani

