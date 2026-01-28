Prevenzione delle truffe agli anziani e cultura della legalità | proseguono gli incontri dei Carabinieri

I Carabinieri continuano a incontrare studenti e cittadini per parlare di legalità e prevenzione delle truffe agli anziani. Gli incontri, che si svolgono in diverse zone, puntano a sensibilizzare la gente sui rischi di raggiri e a insegnare come difendersi. I militari spiegano quali sono le truffe più comuni e danno consigli pratici per evitare di cadere nelle trappole. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità, creando una rete più attenta e informata.

Nell'ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Nell'ambito del progetto "Cultura della Legalità", i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 100 studenti dell'Istituto Comprensivo " Elia Botto Picella ".

