FOCUS – Pallavolo | Paolo Cozzi | dal campo alla telecronaca la voce dell’Italia del volley

Paolo Cozzi, ex centrale della nazionale italiana, ha trasformato la sua passione per la pallavolo in una carriera di successo come commentatore. In questa intervista, scopriremo il suo percorso, le esperienze sul campo e il ruolo di voce autorevole dell’Italia del volley, condividendo le sue emozioni e prospettive sul mondo che ha contribuito a rendere celebre.

In questa intervista incontriamo Paolo Cozzi, ex centrale della nazionale italiana e oggi commentatore e voce autorevole del volley. Dall’argento olimpico di Atene 2004 ai campi di Serie A, fino al suo ruolo dietro il microfono: un percorso di passione, dedizione e voglia di raccontare lo sport come si vive. Parleremo di: gli anni da giocatore e i momenti che lo hanno formato cosa significa essere un centrale “di esperienza” nel volley moderno il passaggio al giornalismo sportivo e l’impegno per trasmettere il volley ai nuovi appassionati le sfide del volley italiano oggi: giovani, formazione, media e comunicazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

