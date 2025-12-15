Pallavolo il Cisterna Volley non sa più vincere | con Padova arriva la quinta sconfitta consecutiva
Il Cisterna Volley attraversa un momento difficile in questa stagione di Superlega, con una serie di sconfitte che si allunga sempre di più. Nell’11ª giornata, i pontini subiscono una nuova battuta d’arresto contro la Sonepar Padova, segnando la quinta sconfitta consecutiva e l’ottava complessiva. La squadra cerca di trovare nuove energie per invertire il trend negativo.
Il Cisterna Volley non sa più vincere: nella gara valida per l’11esima giornata di Superlega, i pontini perdono anche lo scontro diretto con la Sonepar Padova e rimediano la quinta sconfitta consecutiva, e l'ottava dall’inizio della stagione.Dopo un buon primo set, vinto con merito, il Cisterna. Latinatoday.it
Cisterna Volley vs. Valsa Group Modena - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights
Pallavolo, il Cisterna Volley non sa più vincere: con Padova arriva la quinta sconfitta consecutiva - Il Cisterna Volley non sa più vincere: nella gara valida per l’11esima giornata di Superlega, i pontini perdono anche lo scontro diretto con la Sonepar Padova e rimediano la quinta sconfitta ... today.it
Pallavolo SL – Padova espugna Cisterna 3-1: la squadra di Morato incassa il quinto ko consecutivo - In un match che aveva il sapore di un vero e proprio spartiacque per la zona salvezza, la Sonepar Padova batte a domicilio il Cisterna Volley per 3- ivolleymagazine.it
Pallavolo SL - Padova espugna Cisterna 3-1: la squadra di Morato incassa il quinto ko consecutivo x.com
Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca Cisterna Volley vs. Sonepar Padova - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 - facebook.com facebook