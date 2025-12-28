World Tennis Continental Cup 2025 Flavio Cobolli battuto da Andrey Rublev in un match ininfluente

Nella World Tennis Continental Cup 2025, disputata a Shenzhen, Flavio Cobolli è stato sconfitto da Andrey Rublev nel match finale, conclusosi con il punteggio di 6-3, 6-4. Con questa partita, il Team Europe ha conseguito una sconfitta definitiva contro il Team World, che si è imposto con un risultato complessivo di 15-7. La competizione ha visto protagonisti alcuni dei migliori talenti del tennis mondiale, in un contesto di confronto internazionale.

A punteggio ormai acquisito, diviene soltanto più rotonda l'affermazione del Team World sul Team Europe, sconfitto per 15-7 nella World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, nell'ultimo singolare in programma, l'azzurro Flavio Cobolli esce sconfitto dalla sfida contro il russo Andrey Rublev, vittorioso per 6-3 6-4. Nel primo set l'equilibrio si spezza nel quarto game, quando Rublev strappa a zero la battuta a Cobolli, ma l'azzurro reagisce subito e firma l'immediato controbreak, ancora a zero, prima di trovare l'aggancio sul 3-3. Da quel momento, però, il russo domina, vincendo dodici degli ultimi tredici punti giocati nel parziale, inframmezzati soltanto da un ace dell'azzurro, e così Rublev, grazie al break a quindici nell'ottavo game, incamera la frazione sul 6-3.

«Oggi affronto Rublev: è una rivincita importante, anche per il morale». La World Tennis Continental Cup è arrivata al momento decisivo: le ultime partite dell’anno si stanno disputando sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina. L’evento, che prende ispirazione - facebook.com facebook

Flavio Cobolli sconfitto all’esordio da Zhang nella World Tennis Continental Cup 2025, stop anche per Swiatek - x.com

