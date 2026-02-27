Un nuovo contratto prevede aumenti e arretrati per circa 120 mila medici e 17 mila dirigenti sanitari non medici. Le modifiche riguardano le retribuzioni e i benefici economici per queste categorie. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti coinvolte, che ha portato a definire le nuove condizioni salariali. La misura entrerà in vigore a breve.

In arrivo aumenti e arretrati per 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici: a prevederli il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari per il triennio 2022-24, sottoscritto in via definitiva stamattina dall’ Aran con Anaao-Assomed e Federazione Cimo-Fesmed. Aderisce anche Fassid, mentre la Cgil resta sui suoi passi. Dopo la pre-intesa siglata lo scorso 18 novembre, si è concluso positivamente l’iter di verifica dell’accordo: il contratto può ora entrare ufficialmente in vigore. Aumenti e arretrati: i dettagli. Gli incrementi retributivi – che dovrebbero essere erogati già dalla prossima busta paga – vanno dai 322 euro lordi mensili per gli incarichi professionali iniziali ai 530 euro lordi mensili per i direttori di struttura complessa di area chirurgica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aumenti e arretrati per medici e dirigenti: ecco il nuovo contratto

