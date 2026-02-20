Uomo trovato morto in casa | ipotesi di una fuga di monossido le indagini

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua casa di via della Chiesa, a San Michele di Moriano, a causa di una possibile fuga di monossido di carbonio. La tragedia si è verificata ieri sera, quando i vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato l’assenza dell’uomo per diversi giorni. I vigili del fuoco stanno ancora verificando se l’incidente sia stato causato da un malfunzionamento della caldaia. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Lucca, 20 febbraio 2026 - Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via della Chiesa, a San Michele di Moriano. L'allarme è scattato nelle prime ore di questa mattina e sul posto sono intervenuti l'auto medica e un'ambulanza del 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Nell'abitazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Tra le possibili cause del decesso, al vaglio degli inquirenti, vi sarebbe anche l'ipotesi di esalazioni di monossido di carbonio. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti da parte della polizia, che sta lavorando per chiarire con esattezza le circostanze della morte.