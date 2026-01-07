Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio | dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio

Un uomo di 43 anni, Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, è stato trovato morto lungo una strada a Taleggio, Bergamo. Incensurato e ospite di un centro di accoglienza migranti, si era allontanato senza essere notato. L’autopsia ha confermato che si è trattato di un omicidio. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche e le cause di questa tragedia.

Taleggio (Bergamo) – Si chiamava Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, era un egiziano di 43 anni incensurato, ospite del Centro di accoglienza straordinaria migranti (Cas) di Sotto il Monte, gestito dalla cooperativa Ruah, da dove si era allontanato senza farsi notare dai coordinatori. La sua identificazione è stata possibile grazie alle impronte digitali. Dunque un migrante da tempo nella Bergamasca, e il suo status era ancora di richiedente asilo. Nel frattempo svolgeva lavoretti come muratore e imbianchino. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto lunedì mattina in località Ponte del Becco, ai bordi della Provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio Leggi anche: Egiziano trovato morto a lato strada a Taleggio: ferito alla testa, si indaga per omicidio Leggi anche: Italia, trovato senza vita in casa. La conferma dell’autopsia è agghiacciante: “Morto così” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cadavere di un uomo trovato a bordo strada in Val Taleggio, si indaga per omicidio; Esce di casa con la moto da cross e sparisce: 63enne trovato morto in strada; Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio; Taleggio, uomo morto ritrovato a bordo strada: non è stato ancora identificato. Milazzo, uomo trovato morto sulla spiaggia della Ngonia del Tono - Il ritrovamento di un cadavere ha mobilitato, nelle prime ore della mattina, le autorità a Milazzo. canalesicilia.it

Uomo seminudo trovato morto in spiaggia - La macabra scoperta è stata fatta da un passante a Milazzo (Messina). today.it

Un uomo trovato morto in spiaggia - Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente di circa 40 anni, è stato rinvenuto sulla spiaggia della Ngonia del Ton a Milazzo. tp24.it

Tragedia a #Bosa: uomo trovato morto in casa dopo giorni di silenzio I Vigili del Fuoco e il 118 intervengono su segnalazione di un familiare, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare - facebook.com facebook

Uomo trovato morto nel Bergamasco, sul corpo segni di violenza. È un egiziano che risulta residente da tempo nella zona #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.