Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio | dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio

Un uomo di 43 anni, Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, è stato trovato morto lungo una strada a Taleggio, Bergamo. Incensurato e ospite di un centro di accoglienza migranti, si era allontanato senza essere notato. L’autopsia ha confermato che si è trattato di un omicidio. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche e le cause di questa tragedia.

Taleggio (Bergamo) –  Si chiamava Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, era un egiziano di 43 anni incensurato, ospite del Centro di accoglienza straordinaria migranti (Cas) di Sotto il Monte, gestito dalla cooperativa Ruah, da dove si era allontanato senza farsi notare dai coordinatori. La sua identificazione è stata possibile grazie alle impronte digitali. Dunque un migrante da tempo nella Bergamasca, e il suo status era ancora di richiedente asilo. Nel frattempo svolgeva lavoretti come muratore e imbianchino. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto lunedì mattina in località Ponte del Becco, ai bordi della Provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco a Taleggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

