Agricoltore ucciso nelle campagne del Foggiano | indagini a tutto campo

Nelle campagne del Foggiano, è stato rinvenuto senza vita Gaetano Cicerale, agricoltore di 49 anni di San Severo. Il corpo è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri a Casone, dando avvio a un'intensa attività investigativa per fare luce sulle cause e sui responsabili di questa tragica vicenda.

Il ritrovamento del corpo a Casone. È stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri Gaetano Cicerale, 49 anni, agricoltore incensurato di San Severo, nelle campagne dell'Alto Tavoliere. Il corpo dell'uomo giaceva all'esterno della sua auto, davanti al fondo agricolo che gestiva, in località Casone. Colpito a sorpresa da più fucilate. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno quattro colpi di fucile. Gli investigatori ritengono probabile che l'agguato sia avvenuto all'improvviso, cogliendo l'uomo di sorpresa mentre si trovava nei pressi del suo terreno.

Foggia, agricoltore incensurato ucciso a fucilate: indagini in corso - Il corpo del 49enne, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all'esterno della sua auto, davanti al fondo agricolo. tg24.sky.it

