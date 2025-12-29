Aggressione al Sindaco Siano Indagini a tutto campo

Nella serata di Santo Stefano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato vittima di un'aggressione. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e avviato indagini approfondite da parte delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia l'importanza di garantire la sicurezza dei rappresentanti istituzionali e di mantenere la tranquillità nel territorio. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto.

L'agguato subito dal sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, nella sera di Santo Stefano, ha scosso profondamente la comunità di questo centro con poco più di 1.200 abitanti

