A Firenze si apre il dibattito sul nome da assegnare al nuovo ponte che collegherà le zone di Bellariva e dell’Anconella. La struttura, dedicata al traffico veicolare, sostituirà il precedente collegamento con la tramvia, creando un nuovo punto di passaggio per le auto. La questione del nome ha già suscitato interesse tra cittadini e amministratori, che si preparano a esprimere le proprie preferenze.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Che nome dare al nuovo ponte di Firenze? Tra Bellariva e il Parco dell’Anconella nasce la nuova infrastruttura che servirà esclusivamente alle auto, dopo la destinazione del ponte da Verrazzano a esclusivo uso della tramvia. Il Comune di Firenze ha varato un sondaggio per decidere quale nome dare all’opera. Clicca al link e vota Il nuovo ponte collegherà via Lapo da Castiglioncello a Gavinana e via Marco Minghetti a Bellariva. Il Ponte Da Verrazzano appunto servirà esclusivamente la nuova linea della tramvia, che dal centro città andrà in direzione Bagno a Ripoli. Quanti sono i ponti di Firenze: opere fondamentali che uniscono la città scavalcando l’Arno Dopo 45 anni dunque Firenze ha un nuovo ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Che nome dare al nuovo ponte di Firenze? Vota il sondaggio

Rinnovo Maignan: fareste follie per tenerlo al Milan? Vota il sondaggioIl mese di novembre è stato caratterizzato in particolare da un giocatore: Mike Maignan è stato protagonista di partite davvero incredibili, tra cui...

Leggi anche: Baracche e masserizie, nuovo incendio sotto al ponte all’Indiano a Firenze

Discussioni sull' argomento Fantasanremo, i nomi più curiosi delle squadre; Sommergibile Scirè: lo studio sul DNA che punta a dare un nome ai suoi caduti; Cutro, Calabria, Sicilia: diamo nomi a quei corpi; Identificate i corpi: l'appello per dare un nome ai migranti uccisi dal ciclone Harry.

Benvenuta dolcissima Aurora Il tuo nome profuma di alba, di speranza, di quel momento magico in cui tutto ricomincia. Mamma Mercedes oggi stringe tra le braccia il suo miracolo più grande: tu. Che la tua vita sia luminosa come il tuo nome, che ogni sorris - facebook.com facebook

Milan, che nome dalla Premier per l’attacco! Sfuma McKennie. Gabbia recupera #SempreMilan #ACmilan #Milan x.com