Che nome dare al nuovo ponte di Firenze? Vota il sondaggio

A Firenze si apre il dibattito sul nome da assegnare al nuovo ponte che collegherà le zone di Bellariva e dell’Anconella. La struttura, dedicata al traffico veicolare, sostituirà il precedente collegamento con la tramvia, creando un nuovo punto di passaggio per le auto. La questione del nome ha già suscitato interesse tra cittadini e amministratori, che si preparano a esprimere le proprie preferenze.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Che nome dare al nuovo ponte di Firenze? Tra Bellariva e il Parco dell’Anconella nasce la nuova infrastruttura che servirà esclusivamente alle auto, dopo la destinazione del ponte da Verrazzano a esclusivo uso della tramvia. Il Comune di Firenze ha varato un sondaggio per decidere quale nome dare all’opera. Clicca al link e vota Il nuovo ponte collegherà via Lapo da Castiglioncello a Gavinana e via Marco Minghetti a Bellariva. Il Ponte Da Verrazzano appunto servirà esclusivamente la nuova linea della tramvia, che dal centro città andrà in direzione Bagno a Ripoli. Quanti sono i ponti di Firenze: opere fondamentali che uniscono la città scavalcando l’Arno Dopo 45 anni dunque Firenze ha un nuovo ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

