Conference League Jagiellonia-Fiorentina 0-3 | i Viola ipotecano il pass per gli ottavi

La Fiorentina ha vinto 3-0 contro lo Jagiellonia Bialystok, causando una grande delusione ai polacchi. La partita si è giocata in Polonia, dove i viola hanno mostrato un gioco deciso e efficace. Vanoli ha schierato una formazione offensiva, e i suoi giocatori hanno segnato due gol nel primo tempo e uno nel secondo. Con questa vittoria, la Fiorentina si avvicina con fiducia alla sfida di ritorno, lasciando intravedere la possibilità di passare agli ottavi di Conference League. La prossima partita si giocherà tra una settimana.

La Fiorentina ipoteca il pass per gli ottavi di finale di Conference League. I viola di Vanoli calano il tris sul campo dei polacchi dello Jagiellonia Bialystok nell'andata dei playoff. È Ranieri, al 53', a portare avanti i toscani. Al 65' arriva il raddoppio firmato su punizione da Mandragora. Nel finale a segno anche Piccoli su rigore (81').