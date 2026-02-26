Fiorentina-Jagiellonia finisce 2-4 ai supplementari | viola agli ottavi di Conference League

La partita tra Fiorentina e Jagiellonia si conclude con un punteggio di 2-4 ai supplementari, permettendo ai viola di qualificarsi per gli ottavi di Conference League. Dopo il ko dell’andata in Polonia, la sfida si è infiammata nel secondo tempo, portando alla decisione supplementare. La squadra di casa affronta una prova di carattere per mantenere viva la speranza di proseguire il cammino europeo.

La Fiorentina vola agli ottavi di finale di Conference League con il brivido. Dopo lo 0-3 dell'andata in Polonia, i ragazzi di Paolo Vanoli perdono 2-4 all'Artemio Franchi di Firenze dopo i tempi supplementari ma passano il turno. Nei primi 90 minuti di partita va in scena lo show di Mazurek, autore di una tripletta. Poi Fagioli segna al 107' per i viola, Kean firma il secondo gol della Fiorentina al 115' con l'aiuto di una deviazione di Romanczuk. Ma non finisce qui, perché Imaz segna il quarto gol per i polacchi prima del rosso per doppio ammonizione di Bernardo Vital per gli ospiti.

