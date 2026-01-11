Fiorentina Gosens | Gran punto ma c’è rammarico per quei gol presi in fondo
In un match equilibrato, Gosens ha sottolineato l’importanza del punto ottenuto dalla Fiorentina contro una squadra forte. Tuttavia, ha espresso rammarico per i gol subiti negli ultimi minuti, che rappresentano un problema ricorrente. La squadra ha dimostrato solidità, ma occorre migliorare nella gestione dei momenti finali delle partite per evitare di perdere punti preziosi.
Gosens: "E' un gran punto contro una squadra forte ma è il quinto, sesto, settimo gol che prendiamo nel finale di partita, sono troppi e c'è rammarico. Nel primo tempo ci ha salvato De Gea, ma nel secondo abbiamo avuto occasioni clamorose. Nella nostra situazione dovevamo portare a casa il risultato, dobbiamo crescere in furbizia" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Lazio e Fiorentina fanno un punto a testa con due rigori nel finale: finisce 2-2 all'Olimpico; Gudmundsson all'89', Pedro al 95': due rigori infiammano il 2-2 di Lazio-Fiorentina; Lazio-Fiorentina 2-2: tra gol, episodi e rigori nel finale, Pedro la riacciuffa al 95'. Un punto a testa tra biancocelesti e viola; Fiorentina, che altalena all'Olimpico: recupera, rischia di vincere ma viene raggiunta dalla Lazio al 95esimo.
