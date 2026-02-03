Roma frattura delle ossa nasali per Mancini | giocherà con una maschera protettiva

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Mancini si è fratturato le ossa nasali durante l’allenamento di oggi. Dopo aver subito un intervento chirurgico, il difensore si preparerà a tornare in campo indossando una maschera protettiva. Le sue condizioni sono buone e dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore.

Durante il primo tempo di Udinese-Roma, Gianluca Mancini è stato costretto ad abbandonare il campo per qualche minuto per tamponare la forte perdita di sangue dal naso. Il giocatore, che dopo il pronto intervento dello staff medico è comunque riuscito a terminare il match, nella giornata odierna si però sottoposto a intervento chirurgico utile a ridurre la frattura delle ossa nasali. Verrà dimesso nelle prossime ore, ma potrà riprenderà l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma frattura delle ossa nasali per mancini giocher224 con una maschera protettiva

© Gazzetta.it - Roma, frattura delle ossa nasali per Mancini: giocherà con una maschera protettiva

Approfondimenti su Roma Mancini

Infortunio Mancini, il difensore sottoposto a intervento chirurgico al naso: giocherà con una maschera protettiva

Dopo lo scontro con l’Udinese, Gianluca Mancini si è sottoposto a un intervento al naso che è andato bene.

Napoli, Borrelli aggredito: frattura chiusa delle ossa nasali, le immagini dello scontro

Il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, è stato vittima di un'aggressione a Napoli, in Piazza Cavour, riportando una frattura chiusa delle ossa nasali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Mancini

Argomenti discussi: Mancini, frattura alle ossa nasali: sottoposto a intervento chirurgico, indosserà una mascherina; ROMA - Operazione al naso per Mancini, contro il Cagliari giocherà con la mascherina.

roma frattura delle ossaFrattura delle ossa nasali e operazione per Mancini: giocherà con una mascherinaIl difensore centrale era rimasto a terra e medicato dopo una gomitata subita da Atta nella sfida contro l'Udinese dal Bluenergy Stadium ... ilromanista.eu

Mancini, intervento riuscito per la frattura al naso: dovrà indossare una maschera protettivaGianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara contro l' Udinese, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della ... corrieredellosport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.