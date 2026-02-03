Roma frattura delle ossa nasali per Mancini | giocherà con una maschera protettiva

Roberto Mancini si è fratturato le ossa nasali durante l’allenamento di oggi. Dopo aver subito un intervento chirurgico, il difensore si preparerà a tornare in campo indossando una maschera protettiva. Le sue condizioni sono buone e dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore.

Durante il primo tempo di Udinese-Roma, Gianluca Mancini è stato costretto ad abbandonare il campo per qualche minuto per tamponare la forte perdita di sangue dal naso. Il giocatore, che dopo il pronto intervento dello staff medico è comunque riuscito a terminare il match, nella giornata odierna si però sottoposto a intervento chirurgico utile a ridurre la frattura delle ossa nasali. Verrà dimesso nelle prossime ore, ma potrà riprenderà l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, frattura delle ossa nasali per Mancini: giocherà con una maschera protettiva Approfondimenti su Roma Mancini Infortunio Mancini, il difensore sottoposto a intervento chirurgico al naso: giocherà con una maschera protettiva Dopo lo scontro con l’Udinese, Gianluca Mancini si è sottoposto a un intervento al naso che è andato bene. Napoli, Borrelli aggredito: frattura chiusa delle ossa nasali, le immagini dello scontro Il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, è stato vittima di un'aggressione a Napoli, in Piazza Cavour, riportando una frattura chiusa delle ossa nasali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Mancini Argomenti discussi: Mancini, frattura alle ossa nasali: sottoposto a intervento chirurgico, indosserà una mascherina; ROMA - Operazione al naso per Mancini, contro il Cagliari giocherà con la mascherina. Frattura delle ossa nasali e operazione per Mancini: giocherà con una mascherinaIl difensore centrale era rimasto a terra e medicato dopo una gomitata subita da Atta nella sfida contro l'Udinese dal Bluenergy Stadium ... ilromanista.eu Mancini, intervento riuscito per la frattura al naso: dovrà indossare una maschera protettivaGianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara contro l' Udinese, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della ... corrieredellosport.it . @OfficialASRoma | In seguito alla frattura nasale riportata nel corso della sfida contro l’Udinese, Gianluca Mancini è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Il difensore potrà riprendere sin da subito l’attività agonistica con l’au x.com Il 24 maggio 2009, durante Milan–Roma, l’addio di Paolo Maldini a San Siro viene segnato da una frattura profonda con una parte della Curva Sud. Gli striscioni di contestazione trasformano una giornata di celebrazione nell’addio più amaro della storia del M - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.