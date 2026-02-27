La Fiorentina giocherà contro il Rakow agli ottavi di Conference League. La gara di andata si terrà al Franchi il 12 marzo, mentre il ritorno si svolgerà in Polonia il 19 marzo. La sfida tra le due squadre si svolgerà nel torneo europeo, con le partite che si disputeranno in queste date. La manifestazione prevede gli incontri tra le due formazioni nelle rispettive sedi.

La gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19. NYON (SVIZZERA) - La Fiorentina affronterà il Rakow agli ottavi di Conference League. Questo l'esito del sorteggio di Nyon. La gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del Rakow

Leggi anche: Fiorentina, agli ottavi di Conference la sfida ai polacchi del Rakow. Le date di andata e ritorno

Leggi anche: Conference League, ancora Polonia sulla strada della Fiorentina: agli ottavi c’è il Rakow

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Contro chi giocherà la Fiorentina agli ottavi? Guida al sorteggio; Il tabellone della Conference League: i risultati dei playoff e i possibili incroci agli ottavi; La Fiorentina soffre ma passa, la Viola é negli ottavi di Conference FOTO; Fiorentina agli ottavi di Conference League: le possibili avversarie.

Fiorentina, agli ottavi di Conference la sfida ai polacchi del Rakow. Le date di andata e ritornoI viola proseguono l’avventura in Europa dopo il rocambolesco passaggio del turno contro lo Jagiellonia nella sfida dei playoff ... lanazione.it

Sorteggi Europa League e Conference, Bologna-Roma e Rakow Fiorentina agli ottavi: il tabellone completoBologna e Roma sono capitate nella parte destra della griglia, quella più ostica alla luce delle squadre che vi sono state sorteggiate: Porto e le due inglesi (Nottingham Forest, Aston Villa) le ... fanpage.it

La Fiorentina pesca di nuovo una squadra polacca: agli ottavi di Conference c’è il Rakow Sorteggio fortunato per i viola #Fiorentina #FiorentinaRakow #Rakow #UECL #ConferenceLeague - facebook.com facebook

Oggi i #sorteggi #ChampionsLeague, #EuropaLeague e #ConferenceLeague: chi possono pescare #Atalanta, #Roma, #Bologna e #Fiorentina agli ottavi di finale x.com