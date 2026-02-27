Conference League ancora Polonia sulla strada della Fiorentina | agli ottavi c’è il Rakow

Nella fase a eliminazione diretta della Conference League, la Fiorentina affronterà il Rakow nella prossima sfida. Dopo aver superato lo Jagiellonia nella partita di qualificazione, la squadra viola ha visto i sorteggi di oggi a Nyon stabilire il suo avversario negli ottavi di finale. La sfida si giocherà nelle prossime settimane, secondo il calendario stabilito dall'organizzazione.

Dopo lo Jagiellonia, la Fiorentina di Vanoli pesca un’altra squadra polacca. Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno il 19 a Czestochowa. Sarà ancora una squadra polacca l'avversaria della Fiorentina in Conference. Dopo la sofferta qualificazione ottenuta ieri sera contro lo Jagiellonia, si sono tenuti quest'oggi a Nyon i sorteggi di Conference League che hanno definito gli ottavi di finale e il tabellone completo. La squadra di Vanoli ha pescato il Rakow, altra squadra che milita nel campionato polacco e che attualmente si trova in quinta posizione, a -3 proprio dallo Jagiellonia, capolista della massima divisione in Polonia. L'andata si giocherà al Franchi il 12 marzo, mentre il ritorno si disputerà il 19 marzo a Czestochowa, città situata nel sud della Polonia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

