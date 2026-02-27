Fiorentina agli ottavi di Conference la sfida ai polacchi del Rakow Le date di andata e ritorno

La Fiorentina affronterà il Rakow negli ottavi di finale della Conference League. La gara di andata si giocherà il 12 marzo a Firenze, mentre il ritorno è previsto il 19 marzo in Polonia. Le due squadre si sfideranno in questa fase della competizione europea con queste date stabilite.

La Fiorentina pesca il Rakow negli ottavi di Conference League. L'andata sarà il 12 marzo a Firenze, ritorno il 19 marzo in Polonia. E' il risultato dell'ultimo sorteggio Uefa di oggi nell’ambito degli altri sorteggi, con gli accoppiamenti definiti anche in Champions League ed Europa League. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

