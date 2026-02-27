Finali e fumogeni fenomeni e Intertoto | storia dei 20 derby italiani in Europa

L'urna di Nyon ha sorteggiato Bologna e Roma, che si affronteranno negli ottavi di finale di Europa League. In passato, i derby italiani in competizioni europee hanno visto l’uso di fumogeni, momenti di spettacolo e tensione tra le squadre. La storia di questi incontri include anche la partecipazione di squadre italiane nella competizione Intertoto, una competizione estiva che ha contribuito alla crescita del calcio nazionale in Europa.

L'urna di Nyon ha accoppiato Bologna e Roma per gli ottavi di finale di Europa League. L'ultimo capitolo di una lunga serie di duelli tra squadre italiane che negli anni ha acceso le notti europee.