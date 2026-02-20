Oggi, venerdì 20 febbraio, gli italiani scendono in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove Arianna Fontana gareggia ancora. La campionessa di short track, che ha vinto numerose medaglie in passato, punta a conquistare un altro podio. La giornata prevede finali e qualificazioni in diverse discipline, con orari già definiti. La squadra azzurra cerca di migliorare il suo bottino, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni risultato. La competizione continua a tenere incollati milioni di spettatori in Italia.

Terzultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la spedizione azzurra, già da record, va a caccia di altre medaglie. Ci proverà Jole Galli, impegnata fin dal mattino nella sua Livigno con le gare di ski cross donne: il grande sogno è arrivare alla finale, in programma alle ore 13.10. Poco dopo parte la mass start di biathlon uomini: è l’ultima chance per Tommaso Giacomel per provare a prendersi il podio anche in una gara individuale. A Rho ci prova ancora Francesca Lollobrigida: dopo il doppio oro, si cimenta anche nei 1500 metri, che però non sono la sua specialità. La grande speranza di una medaglia è affidata però soprattutto allo short track. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi venerdì 20 febbraio: c’è ancora Arianna Fontana | Il programma con orari, finali e risultati

