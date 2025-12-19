Cardiochirurgia d’eccellenza al Monaldi | aumentano i trapianti e mortalità sotto la media nazionale

Il Monaldi si distingue per l’eccellenza nella cardiochirurgia, con un aumento dei trapianti di cuore e tassi di mortalità inferiori alla media nazionale. Negli ultimi tre anni, il centro ha rafforzato le proprie competenze, affermandosi come uno dei poli di riferimento in Italia per interventi complessi e sopravvivenza a un anno. Un esempio di eccellenza e innovazione nel trattamento delle patologie cardiache più gravi.

