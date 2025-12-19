Cardiochirurgia d’eccellenza al Monaldi | aumentano i trapianti e mortalità sotto la media nazionale
Il Monaldi si distingue per l’eccellenza nella cardiochirurgia, con un aumento dei trapianti di cuore e tassi di mortalità inferiori alla media nazionale. Negli ultimi tre anni, il centro ha rafforzato le proprie competenze, affermandosi come uno dei poli di riferimento in Italia per interventi complessi e sopravvivenza a un anno. Un esempio di eccellenza e innovazione nel trattamento delle patologie cardiache più gravi.
Negli ultimi 3 anni il Monaldi ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è uno dei migliori centri d’Italia nel rapporto tra interventi e sopravvivenza ad un anno. Sono stati presentati oggi dal dott. Claudio Marra (direttore della U.O.S.D. Procedure Innovative in Cardiochirurgia e Trapianti) i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
