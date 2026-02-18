Fico al Monaldi per incontrare la mamma del bimbo

Roberto Fico si è recato all’Ospedale Monaldi di Napoli per visitare la mamma di un bambino ricoverato dopo un intervento al cuore. La causa dell’incontro è il recente intervento chirurgico riuscito con successo. Il presidente della Campania ha portato un messaggio di vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo. La visita si è svolta in un clima di attenzione e rispetto, mentre il bambino si trova ancora sotto osservazione. Fico ha lasciato l’ospedale poco dopo aver parlato con la mamma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente della Campania Roberto Fico è giunto all'Ospedale Monaldi di Napoli dove è ricoverato il bimbo dopo l'intervento al cuore. Fico è entrato in auto e sta incontrando ora la mamma del piccolo ricoverato.