Terni San Valentino ‘Una proposta di santità per i giovani’ | Percorso di vita basato sull’amore cristiano IL PROGRAMMA

Terni si prepara a vivere la festa di San Valentino con un twist particolare. La città ha annunciato un calendario di eventi dal 5 febbraio al 16 marzo, con iniziative pensate anche per i giovani. Domani si tiene una conferenza stampa per svelare il programma, che include una proposta di santità rivolta soprattutto ai più giovani, con un percorso di vita basato sull’amore cristiano.

Il “Carnevale di San Valentino” è stato presentato a Terni come una nuova iniziativa cittadina, in programma per il giovedì grasso, il 12 febbraio al PalaTerni.

Terni. Manifestazioni in onore di San Valentino 2026NewTuscia – TERNI – La diocesi celebra solennemente la festa del santo patrono, Valentino, primo vescovo di Terni e patrono principale della Città e della Diocesi. Valentino ha testimoniato con il su ... newtuscia.it

Terni città d'interesse per il Giappone, territori e culture unite nel segno di San Valentino: l'assessore Alessandra Salinetti accolta a RomaLa visita all'ambasciata e all'Istituto di cultura giapponese per rafforzare il gemellaggio con Kobe avviato nel 2006 ... corrieredellumbria.it

