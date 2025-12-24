Tempo di lettura: 3 minuti Proseguono gli appuntamenti del ciclo natalizio dell’Associazione Culturale Musicale “A. Barchetta” Odv con i tre storici patrocini istituzionali ovvero Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Maddaloni. Dal 7 dicembre è iniziata la 29esima edizione del Progetto di Fede Arte e Cultura a cura dell’Associazione “A. Barchetta” Odv diretta e fondata dal Maestro Antonio Barchetta. Il programma prosegue fino 6 gennaio 2026. La settimana scorsa è stato bellissimo l’evento del 20 dicembre 2025 alle ore 19 presso la chiesa di Santa Maria De Commendatis con un Concerto di Natale che ha coinvolto l’istituzione museale civica maddalonese e l’intera città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Natale in Musica a Maddaloni con il Maestro Antonio Barchetta

Leggi anche: Natale e musica sacra, 'The Messiah' di Händel con il Coro di Santo Spirito e il maestro Antonio Greco

Leggi anche: Natale e musica sacra, 'The Messiah' di Händel con il Coro di Santo Spirito e il maestro Antonio Greco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maddaloni, Natale in Musica il 26 dicembre con il Maestro Antonio Barchetta - MADDALONI (Caserta) – Proseguono gli appuntamenti del ciclo natalizio dell’Associazione Culturale Musicale “A. ecodicaserta.it