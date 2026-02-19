Che musica maestro Filarmonica Versilia sempre protagonista

La Filarmonica Versilia ha fatto risuonare la città con le sue note, dimostrando ancora una volta il suo ruolo centrale nel Carnevale di Viareggio. La banda ha coinvolto migliaia di spettatori, portando allegria lungo le strade animate della festa. Nonostante le sfide di quest'epoca, gli orchestrali hanno mantenuto viva la tradizione, offrendo un momento di musica autentica. La partecipazione del pubblico ha mostrato quanto questa formazione sia radicata nella memoria collettiva dei carnevalari. La musica continua a essere un elemento imprescindibile del Carnevale.

Il Carnevale è musica, e che Carnevale sarebbe senza una banda che sprigiona allegria e note, rigorosamente live, capaci di attraversare intere generazioni di viareggini, di carnevalari? È vero i tempi sono cambiati. Una volta le bande, a terra o addirittura sistemata sopra i carri, erano l'unico punto musica della sfilata mentre oggi sono soppiantate da impianti audio che, montati su carri, carrette ed anche mascherate, sono in grado di 'sparare' musica a decine di metri di distanza. Ma la magia, il fascino che ti lascia l'accompagnamento musicale di una banda musicale che suona dal vivo, mentre la vede marciare davanti ai tuoi occhi, restano sicuramente immutati.