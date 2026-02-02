Sanremo 2026 tutte le cover e i duetti per il Festival di Carlo Conti

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente tutte le cover e i duetti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2026. La lista completa delle esibizioni è stata resa nota in una conferenza stampa, e tra i nomi ci sono alcune sorprese. I cantanti si preparano a salire sul palco tra pochi giorni, pronti a portare musica e emozioni al pubblico.

Il direttore artistico, Carlo Conti, annuncia la lista completa delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2026. Questa la lista completa delle cover e dei duetti di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, annunciata nella giornata di ieri dal direttore artistico Carlo Conti al Tg1 delle 13.30. "Sarà una serata cover piena di sorprese", promette Carlo Conti in collegamento con il Tg1, dopo aver annunciato la lista completa dei brani e dei duetti protagonisti al Festival di Sanremo venerdì 27 febbraio "E' molto bello - spiega il direttore artistico - perché gli artisti hanno scelto duetti un po' fuori dalla norma, compagni di viaggio un po' fuori dai soliti schemi.

