Dopo le recenti dimissioni e polemiche, la Consulta per le persone con disabilità di Milano ha rinnovato la propria leadership. Nella seduta del 9 dicembre, sono state elette Mariella Meli come presidente e Ginevra Bocconcelli come vice, segnando un nuovo inizio per l’organismo cittadino.

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, dopo le polemiche la Consulta per le persone con disabilità ha una nuova dirigenza

Dopo le turbolente dimissioni dell’ex vicepresidente Fortunato Nicoletti che ha lasciato il proprio incarico con accuse molto forti di “giochi di potere per guadagnare visibilità” e “situazione divenuta insostenibile per la mancanza di ascolto da parte dell’amministrazione comunale” – oltre al posto già in precedenza lasciato vacante dall’ex presidente Haydèe Longo – la Consulta cittadina per le persone con disabilità del Comune di Milano ha eletto nella seduta del 9 dicembre Mariella Meli e Ginevra Bocconcelli, rispettivamente nei ruoli di presidente e vice. Meli è una giurista e specializzanda in Diversity e Disability Manager, manager operativa presso lo Studio TremontiPartners e, parallelamente, lavora per la tutela dei diritti delle persone con disabilità in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: La 104 si rinnova dopo 33 anni: ecco come cambia la legge che supporta le persone con disabilità e le loro famiglie

Leggi anche: La Consulta Disabilità volta pagina. La nuova presidente Mariella Meli: "Costruiremo per chi verrà dopo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milano, dopo le polemiche la Consulta per le persone con disabilità ha una nuova dirigenza - Dopo le turbolente dimissioni dell’ex vicepresidente Fortunato Nicoletti che ha lasciato il proprio incarico con accuse molto forti di “giochi di potere per guadagnare visibilità” e “situazione divenu ... ilfattoquotidiano.it