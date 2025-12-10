Festa di Halloween aperta a tutti questore revoca la licenza a un circolo culturale

Una festa di Halloween aperta a tutti si trasforma in notizia dopo la revoca della licenza di un circolo culturale da parte del Questore di Arezzo. La decisione si basa sull’articolo 100 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, che ha portato alla sospensione dell’attività legata alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche.

AREZZO – Il Questore di Arezzo ha revocato la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, di un circolo culturale ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle lla pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato adottato a seguito di fatti incresciosi turbativi per l'ordine e la sicurezza pubblica che si sono verificati fra il 31 ottobre e l'1 novembre nelle pertinenze di un circolo ubicato nella prima periferia cittadina. L'evento, pubblicizzato anche mediante annunci sulle piattaforme social tipo Instagram come cosiddetta notte di Halloween, ha raggiunto un pubblico indifferenziato ben oltre la cerchia di associati, facendo emergere a seguito di approfonditi accertamenti effettuati dalla squadra di polizia amministrativa della Questura che nel circolo in questione si è svolto un evento di pubblico spettacolo visto il libero accesso anche ai non soci.