La festa dell' Epifania al circolo ippico tra pony e vin brulè

Il Circolo Ippico Villaggio Lakota di Ammonite invita a celebrare l’Epifania con attività dedicate a pony e un caldo vin brulè. L’appuntamento si svolge in via Bacinetta, offrendo un’occasione per condividere una giornata tra amici e appassionati di equitazione. Un momento di convivialità e tradizione, ideale per tutta la famiglia, in un ambiente accogliente e tranquillo.

Il giorno della Befana appuntamento al Circolo Ippico Villaggio Lakota di Ammonite (via Bacinetta) per festeggiare l'Epifania. Il 6 gennaio, alle 15, ingresso con offerta libera. Per tutti i bambini ci sarà una calza e potranno conoscere i pony del centro. Per i più grandi ci saranno vin brulé e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La festa dell'Epifania al circolo ippico tra pony e vin brulè Leggi anche: Vin brulè, spettacoli per bambini e concerti natalizi: a Santa Sofia si fa festa fino all'Epifania Leggi anche: Classico trekking dell’Immacolata con caserecci al forno e vin brulè in rifugio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un weekend dell'Epifania da leccarsi i baffi: Sagra del Buongustaio, Nott de Bisò e Tuffo della Befana. La Befana arriva in maneggio: festa per grandi e piccoli al Villaggio Lakota - Il 6 gennaio, a partire dalle ore 15, il Circolo Ippico Villaggio Lakota ASD, in via Bacinetta snc ad Ammonite, apre le porte per una festa dedicata a bambini e famiglie. ravennawebtv.it

Tutto pronto per la Festa dell’Epifania, martedì 6 gennaio, a Milano dove , come da tradizione, una processione in costume medievale parte dal Duomo per raggiungere la Basilica di Sant’Eustorgio, una tra le più antiche della città, dove sono conservate le reli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.