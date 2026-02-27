In vista della Festa della Donna, agenti delle forze dell'ordine stanno effettuando controlli straordinari nei locali pubblici del capoluogo irpino e della provincia. Le operazioni coinvolgono diverse forze di polizia e mirano a verificare il rispetto delle normative durante le serate di festa. I controlli sono in corso in vari locali frequentati dalla clientela. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità.

In vista delle celebrazioni per la Festa della Donna, scattano controlli straordinari nei locali pubblici del capoluogo irpino e in provincia. Le verifiche, disposte per garantire il regolare svolgimento delle serate, mirano ad assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza e capienza. Le operazioni stanno interessando ristoranti, pub e locali notturni, tradizionalmente più frequentati in occasione dell’8 marzo. Gli accertamenti vengono effettuati a campione e riguardano, in particolare, il rispetto delle misure di sicurezza, la corretta gestione degli spazi e l’osservanza delle autorizzazioni previste. L’obiettivo è prevenire eventuali criticità legate al sovraffollamento o al mancato rispetto delle disposizioni vigenti, garantendo così serate all’insegna del divertimento ma in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa della donna e locali affollati: maxi controlli

