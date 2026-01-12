Napoli la verità su recupero e futuro | parla direttamente De Bruyne!

Kevin De Bruyne ha condiviso le sue riflessioni sul recupero e il futuro del Napoli durante la cerimonia della ‘Scarpa d’Oro’ a Middelkerke. Premiato con l’ingresso nella ‘Hall of Fame’ belga, il calciatore ha parlato delle sfide e delle prospettive della squadra partenopea, offrendo uno sguardo diretto e autentico sulla situazione attuale e sui prossimi obiettivi.

Kevin De Bruyne ha parlato in Belgio a margine della settantaduesima cerimonia della ‘Scarpa d’Oro a Middelkerke’, dove è stato premiato con l’inserimento nella ‘Hall of Fame’ belga, insieme Philippe Albert e Michel Preud’homme. Il centrocampista del Napoli, ai box dallo scorso 25 ottobre a causa di una lesione al bicipite femorale, si è espresso sulle sue condizioni e sul suo futuro. Napoli, De Bruyne: “La riabilitazione sta procedendo molto bene”. E sul futuro.. Kevin De Bruyne, a margine della settantaduesima cerimonia della Scarpa d’Oro a Middelkerke, ha parlato del suo infortunio e del su recupero: “ La riabilitazione sta procedendo molto bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la verità su recupero e futuro: parla direttamente De Bruyne! Leggi anche: De Bruyne parla in Belgio: recupero procede, obiettivo Mondiale Leggi anche: Retroscena De Bruyne: occhio Napoli, l’ha fatto direttamente dal Belgio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Conte in silenzio e senza Neres: la lunga notte della verità del Napoli - facebook.com facebook Inter-Napoli, il giorno della verità: Chivu per portarsi a +7 a Conte. E subito dopo… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.